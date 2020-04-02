Відлига на карантині: уряд дозволив працювати ломбардам, а також продавати птицю та автозапчастини

Уряд дозволив бізнесу на карантині продавати автозапчастини та свійську птицю, а також розблокував роботу ломбарів і кредитних спілок.

Про це йдеться у рішенні уряду.

Тепер, під час карантину дозволено:

продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої с/г техніки;

продаж добового молодняка свійської птиці;

функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Також уряд рекомендує працювати аптекам цілодобово, а рітейлерам допускати відвідувачів до торгових залів, у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, з дотриманням 1,5 метрової відстані між особам

“Прийняті зміни пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів”, – прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.