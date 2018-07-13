«Академії футболу» у Великих Гаях бути!

Конкурсна комісія з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету відібрала проект — “Центр активних видів спорту”, будівництво якого заплановане в с. Великі Гаї Тернопільського району. Про це повідомили у Великогаївській сільській раді ОТГ.

Довідково: Проект регіонального розвитку «Центр активних видів спорту» буде реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Cоюзуу рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики «Підтримка регіональної політики України» та кошти місцевого бюджету.