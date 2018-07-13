На Тернопільщині негода валила дерева, зносила покрівлі та нищила урожай (фото)

Вчора на Тернопільщині вирувала негода. Найбільше постраждав Борщівський район. Так в Глубічку град понищив урожай. А у Борщеві на проїжджу частину дороги повалено 3 дерева. Для допомоги комунальному підприємству Борщівської об’ємної територіальної громади у розчистці проїжджої частини від повалених дерев залучався рятувальники. Окрім цього в місті, внаслідок сильних поривів вітру пошкоджено покрівлю п’ятиповерхового житлового будинку.

Також внаслідок негоди пошкоджено покрівлю однієї приватної господарської будівлі в с. Більче-Золоте та покрівлю чотирьох будівель в с. Глибочок Борщівського району.

Фото ДСНС та Ольга Паращук