Тернопільські земельники шукають спеціалістів

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»:

провідного спеціаліста Відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель ;

спеціаліста Відділу організації, планування та аналізу інспекторської діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель;

головного спеціаліста Відділу контролю за використанням та охороною земель у Борщівському, Заліщицькому, Чортківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель;

головного спеціаліста Відділу контролю за використанням та охороною земель у Бучацькому, Монастириському, Підгаєцькому районах Управління з контролю за використанням та охороною земель;

головного спеціаліста Відділу контролю за використанням та охороною земель у Збаразькому, Тернопільському районах та м.Тернополі Управління з контролю за використанням та охороною земель провідного спеціаліста Відділу у Кременецькому районі;

провідного спеціаліста Відділу у Зборівському районі

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