17:02 | 14.04.2020
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Новини Тернополя 

“Аксіос!”: протоієрея з Тернополя нагороджено правом носити хрест із прикрасами

Irena 0 Views Прокоментуй!

Клірику Кафедрального собору Костянтина та Єлени м. Тернополя протоієрею Володимиру Савчину сьогодні надали право насити хрест з прикрасами. 

  • Вітаємо клірика Кафедрального собору прот. Володимира Савчина з високою церковною нагородою- правом насіння хреста з прикрасами. Аксіос! – йдеться на сторінці Кафедрального собору Костянтина та Єлени м. Тернополя у Facebook.

Це високе визнання є виразом подяки священику за ревне і наполегливе служіння на ниві Христової церкви.

Довідково

Хрест із прикрасами. Нагородження провадиться Указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України не раніше ніж через 5 років після нагородження палицею. Надягається за богослужінням поверх убрання, у повсякденній обстановці — поверх ряси.

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