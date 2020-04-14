“Аксіос!”: протоієрея з Тернополя нагороджено правом носити хрест із прикрасами

Клірику Кафедрального собору Костянтина та Єлени м. Тернополя протоієрею Володимиру Савчину сьогодні надали право насити хрест з прикрасами.

Вітаємо клірика Кафедрального собору прот. Володимира Савчина з високою церковною нагородою- правом насіння хреста з прикрасами. Аксіос! – йдеться на сторінці Кафедрального собору Костянтина та Єлени м. Тернополя у Facebook.

Це високе визнання є виразом подяки священику за ревне і наполегливе служіння на ниві Христової церкви.

Довідково

Хрест із прикрасами. Нагородження провадиться Указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України не раніше ніж через 5 років після нагородження палицею. Надягається за богослужінням поверх убрання, у повсякденній обстановці — поверх ряси.