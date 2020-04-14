У найближчі дні розпочнуться виплати одноразової допомоги пенсіонерам розміром 1000 грн

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики: Зміни до держбюджету відкривають можливість для виконання соціальних зобов’язань.

❗️Верховна Рада схвалила зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

👉 Марина Лазебна: Після набрання чинності змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб розпочати виплати. Рішення парламенту дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень для виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйонів людей.

✅ Вже найближчими днями розпочнуться ініційовані Президентом України виплати одноразової грошової допомоги у розмірі тисяча гривень пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення.

✅ Одноразову допомогу в сумі 1 тисяча гривень отримають пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадяни, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

✅ Пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, одноразову допомогу в розмірі 1 тисячі гривень буде зараховано автоматично, а тим, хто отримує пенсію через Укрпошту, гроші принесе листоноша.