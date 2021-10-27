Знову локдаун? Через погіршення ситуації з коронавірусом на Тернопільщині можуть посилити карантин

Через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус у Тернопільській області можуть посилити карантин.

Про це розповіла головна санлікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

“За останні жовтневі тижні захворюваність на коронавірус прискорила зростання. Синхронно зросла кількість позитивних тестів і нових госпіталізацій”, – зазначила Чайчук.

За словами санлікарки, на сьогодні розпоряджень щодо посилення карантину поки немає, але область перебуває у “помаранчевій” зоні.

“Контрольні показники при подальшому зростанні захворюваності можуть викликати посилення карантину. Введення локдауну залежатиме від самих громадян області. Уповільнити розповсюдження коронавірусу та інфікування людей можна дотриманням карантинних правил, які введені в нашій країні та вакцинацією. Вакцинація може врятувати життя або ж полегшити перебіг СOVID-19”, – додала Оксана Чайчук.