Англійський футбольний суддя, родом із Тернополя, передав місцевій лікарні чотири карети швидкої допомоги

Чотири карети швидкої допомоги передали англійці у Тернопіль. Їх у місто привіз Олександр Салій.

Тернополянин – перший іноземний професійний футбольний суддя в Англії. Вже понад 20 років проживає у Лондоні. Проте про рідний край не забуває. Ще із 2014 року допомагає нашим бійцям. Зокрема передавав машини із Англії на лінію фронту.

Коли ж розпочалось повномасштабне вторгення рф на територію України, почав збирати допомогу ще активніше, каже Олександр. Здебільшого займається організацією волонтерів і добровольців, також передає машини. За цей час на передову відправив близько 15 джипів. Окрім цього, із англійськими колегами привіз 4 карети швидких. Їх повністю завантажили найнеобхіднішим медикаментами та засобами гігієни.

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