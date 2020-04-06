6 квітня відбувся брифінг дирекції підприємства “СЕ Борднетце-Україна” щодо відновлення виробництва.

Сьогодні відновило свою роботу підприємство SEBN UA, що добровільно призупинило діяльність 18 березня у чотирьох локаціях: с. Байківці (Тернопільський р-н), Чернівцях, Чорткові та Хмельницькому.

Цього тижня на роботу вийшли 600 працівників у трьох локаціях, крім Чернівецької філії, де заплановано відновити виробництво з 13 квітня.

“Ми взяли тайм-аут, щоб підготуватись, закупити засоби індивідуального захисту, дезинфікатори для того, щоб сьогодні безпечно розпочати свою роботу”, — повідомив Олександр Шламп, технічний директор SEBN UA.

На підприємство було закуплено засобів індивідуального захисту на 2 млн. грн., встановлено спеціальні перегородки на робочих місцях для створення дистанції між працівниками. У транспорті розміщенні антисептики та проводиться дезинфекція 2 рази на день. При вході на підприємство кожному працівнику вимірюють температуру та наголошують на дотриманні усіх заходів особистої безпеки.

Кожна людина відповідальна за свою безпеку, а підприємство допомагатиме працівникам дотримуватись вберегти своє здоров’я у такий складний для всіх час.

“Ми вже виділили 1,5 мільйона гривень на допомогу у боротьбі з коронавірусною інфекцією та розподіляємо їх між медичними закладами. Це лише початок”, — повідомив Олег Білобровко, фінансовий директор підприємства.

Працівники перебували в оплачуваному простої майже два тижні та мали можливість скористатись щорічними відпустками. Протягом цього часу підприємство втрачало 75 тисяч євро щодня. Великі втрати і надалі, можуть призвести до перенесення виробництва у інші країни Європи, де знаходяться заводи групи, де виробництво не було зупинено.

Компaнія Sumitomo Electric Bordnetze працює в Україні з 2006 року. Виготовляє суцільні кабельні мережі, модулі для автомобілів концерну Volkswagen. Підприємство налічує близько 7 тисяч працівників у 4 локаціях у: Байківцях (Тернопільський р-н), Чернівцях, Чорткові та Хмельницькому.

Головне підприємство знаходиться у с. Байківці (Тернопільський р-н), де працює 3500 працівників. Чернівецька філія працює з 2013 року і налічує 1300 працівників, Чортківська з 2016, де працевлаштовано 1600 та Хмельницька з 2018 – 450 працівників.

Ірина Швайкевич



