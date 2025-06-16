У Тернополі мотоцикліст у стані сп’яніння втік з місця ДТП

14 червня на вулиці Степана Будного в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих. Водій мотоцикла, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у автомобіль Hyundai, а після зіткнення залишив місце аварії.

Патрульні оперативно знайшли і транспортний засіб, і самого кермувальника неподалік місця ДТП. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, він мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, тож погодився пройти медичне обстеження. Лікар-нарколог підтвердив, що водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

На правопорушника склали чотири адміністративні матеріали за порушення:

ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП;

ст. 122-4 КУпАП — залишення місця аварії;

ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування в стані сп’яніння;

ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування без відповідного посвідчення.

Поліція наголошує на відповідальності всіх учасників дорожнього руху: нехтування правилами може коштувати життя.