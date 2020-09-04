Тернопільщина: топ-10 вакансій і зарплат

За вісім місяців 2020 року через службу зайнятості Тернопільщини понад 4 тис. роботодавців шукали працівників на 17,3 тис. вакансій. Серед них 8% – із заробітною платою вищою від середньої по області. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 15,8 тис. грн пропонували водію тролейбуса; 15 тис. грн – інженеру-конструктору, провізору-косметологу, столяру-верстатнику на будівництві; по 14 тис. грн – керуючому відділенням, заступнику директора; до 13 тис. грн готові платити завідувачу складу, кранівнику; майже 11 тис. грн на місяць пропонували поліцейському, завідувачу відділенням, монтеру колії, електромонтажнику силових мереж та електроустаткування.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у сільському господарстві, торгівлі та в переробній промисловості.

Найбільший попит на сьогодні мають: продавці, швачки, водії, поліцейські (інспектори) патрульної служби, підсобні працівники, вчителі, кухарів, офіціанти, електромонтажники, менеджери, слюсарі. Також постійною залишається потреба у лікарях різних спеціальностей (інфекціоніст, стоматолог, акушер-гінеколог, психіатр, уролог, хірург, ветеринарної медицини, загальної практики-сімейний тощо) та медсестрах.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях на 1 вересня 2020 року становив 6,5 тис. грн.