Попри “червону зону”, Тернопіль житиме у звичному режимі

Тернопіль житиме у звичному режимі у “червоній” зоні. Рішення сесії міської ради від 3 серпня досі є чинним, а от постанова Уряду про зонування України на карантинні зони є антиконституційним, про це повідомила міська влада на засіданні міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом 4 вересня.

Як наголосив Сергій Надал, жодних компенсацій від держави за постійні зупинки бізнесу та комунальних підприємств місто не отримує. Натомість бюджет недоотримує фінансування.

Тому з понеділка мешканці міста продовжать жити у звичному “помаранчевому” режимі. Працювати громадський транспорт, школи та садки.

Рішення сесії не оскаржене, тому ми керуємося саме ним. З понеділка у нас має працювати громадський транспорт. Якщо хочуть бачити спецтранспорт, то немає проблем, маршрути будуть курсувати у режимі спецтранспорту, але будуть їздити по місту. Ми зберігаємо усю мережі транспорту, усі транспортні засоби будуть їздити з табличками – “Спецрейс”. Також ми не закриваємо школи і садочки, вони і надалі будуть працювати у штатному режимі. Ми нікого не заставляємо йти до школи, але директори і вчителі мають забезпечити повноцінну роботу освітніх закладів. Я хочу подивитися як правоохоронці будуть штрафувати дітей, які йдуть до школи, – каже міський голова Сергій Надал.

Тернопільська Липа