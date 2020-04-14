Архиєпископ Тернопільсько-Зборівський Василій дав додаткові поради щодо святкування Великодня

Архиєпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк дав додаткові поради, як святкувати цикл Великодніх свят: Квітну неділю, Страсний тиждень та Воскресіння Христове. Про це повідомляють на сайті Тернопільсько-Зборівської архиєпархії

Архиєпископ закликає вірян дивитися богослужіння онлайн. Особливо, це стосується людей, які належать до категорії ризику (літні та хворі особи). Також він дає рекомендації тим, хто все-таки під час свят прийде на церковне подвір’я:

“Священнослужителі у храмах служитимуть приписані уставом богослужіння Квітної неділі, Страсного тижня та Воскресіння Христового, дотримуючись усіх санітарних вимог, без вірних. Однак, якщо вірні знаходитимуться на подвір’ї поза храмом, вони повинні дотримуватися рекомендованої дистанції 2 м та усіх карантинних норм (в т.ч. носіння захисної маски). В такому випадку кожен зокрема несе особисту відповідальність за дотримання санітарних вимог.

У Велику П’ятницю у всіх храмах буде виставлена для почитання Свята Плащаниця, але без процесій. Вірні зможуть її вшанувати, споглядаючи і творячи лише малий поясний поклін, при цьому не торкаючись руками та не цілуючи її. Однак просимо вірних не скупчуватися у групи понад 10 осіб, дотримуватись відповідної дистанції між собою (2 м).

Для тих, хто все ж таки прийде освятити пасхальні страви, у м. Тернополі священники будуть готові здійснювати освячення у суботу на церковному подвір’ї. Наголошуємо, що недоречним у цей час є ризикувати здоров’ям родини та виходити з дому цілою сім’єю, порушуючи санітарні норми. Достатньо, щоб лише одна особа принесла страви для освячення. При освяченні всі повинні носити захисні маски та дотримуватися рекомендованої дистанції (2 м). Щоб уникнути скупчення вірних на церковному подвір’ї, освячення та окроплення проводитиметься з мінімальним часовим інтервалом таким чином, щоб була рухома черга. Вірні, що освятили страви, повинні якнайшвидше покидати церковне подвір’я. Кожен зокрема несе особисту відповідальність за дотримання санітарних вимог.

У малих містечках і селах освячення пасхальних страв священники можуть здійснювати по вулицях біля помешкань вірних або ж на церковному подвір’ї з дотриманнях усіх правил”.

Архиєпископ нагадав, щоб під карантину люди не влаштовували святкових прогулянок та святкувань у групах. На церковних подвір’ях не відбуватимуться ніякі святкові заходи.

“Закликаємо вірних у пасхальний час утриматися від відвідин цвинтарів. Священники не будуть служити панахид на цвинтарях у пасхальні дні. Цю традицію цього року у зв’язку з карантином переносимо на свято П’ятидесятниці (Зелені свята). Парафіяльні священники можуть відправити у храмі на другий день Пасхальних свят парастас з поминанням імен померлих без участі вірних, дотримуючись санітарних норм”, – додав архиєпископ Василій Семенюк.