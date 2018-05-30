Тернопільська прокуратура захистила “червоні лінії” міста

Прокуратурою Тернопільської області вживаються заходи щодо виявлення незаконних судових рішень, що порушують інтереси держави і територіальних громад області.

Увагу працівників прокуратури привернуло рішення Тернопільського міськрайонного суду, яким задоволено позов приватного підприємця Щ. до його дружини про визнання права власності на самовільно збудоване нежитлове приміщення, розміщене фактично в межах «червоної лінії», загальною площею майже 150 кв м біля ринку «Західний».

За наявними дозвільними документами підприємець мав право лише встановити тимчасову споруду площею 50 кв м. При цьому право сервітутного користування землею не було оформлено у відповідності з вимогами Земельного кодексу України. Але суд фактично вирішив питання щодо користування земельною ділянкою, яка є необхідною для його обслуговування. І це надало б змогу підприємцю без конкурсу отримати земельну ділянку.

Тернопільська міська рада як власник самовільно забудованої земельної ділянки з невідомих причин не була залучена суддею до участі у справі.

І хоча прокуратура області проінформувала Тернопільського міського голову про порушення прав громади Тернополя та наявність підстав для оскарження, проте Тернопільська міська рада не скористалася правом на апеляційне оскарження рішення суду.

У зв’язку з цим прокуратура області подала апеляційну скаргу.

Постановою Апеляційного суду Тернопільської області апеляційну скаргу прокуратури області задоволено. Незаконне рішення Тернопільського міськрайонного суду скасовано, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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