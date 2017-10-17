Бабине літо – це рекламний пробник великого літа, – Володимир Гевко

Бабине літо – це рекламний пробник великого літа, як оріфлеймівські парфуми, навіть коли потерти багряний листок клена – то пахне травами.

Це не продовження літа, що минуло – бо те вже відплакане і занадто багато часу минуло, щоб воно ще діяло і торкало. Ми навіть більше не заходимо до нього на сторінку, щоб постежити з ким воно тепер і чи знайшло собі когось. А це вже красномовно свідчить.

Бабине літо – це тизер, анонс широкоформатного кіна, котре тільки починає зніматись, проводяться кастинги і продюсери шукають інвесторів.

За зиму маємо шанс докластись до нього, спробувати стати актором або хоча б спонсором, щоб вже на прем’єрі сидіти урочисто у першому ряду з програмкою в руках.

Кінокомпанія “Кінець травня” представляє…

Джерело: соцмережі