Увага! 24-25 жовтня Тернополю та довколишнім селам відключать воду

У зв’язку з виконанням заходів, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, від 00 год 24 жовтня до 24 год 25 жовтня буде припинено водопостачання частини Тернополя, а також довколишніх сіл. Про це попереджає прес-служба КП “Тернопільводоканал”.

“Без води будуть мешканці мікройонів “Пронятин”, “Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, “БАМ”, “Аляска”, “Канада”, “Сонячний”, “Березовиця”, районів вулиць Глибока, Малишка, Дівоча, Польова, Сонячна, Новосонячна та довколишніх сіл Івачів Горішній, Івачів Долішній, Чистилів, Плотича, Гаї Шевченківські, Гаї Чумакові, Біла, Петриків, Байківці . Починаючи від ранку 25 жовтня , середа, в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів та сіл може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, а отже – непридатна для вживання в питних цілях чи приготування їжі”, – наголошує в.о. начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Андрій Онищенко.

З пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання жителів вулиць Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Стадникової, Чернівецька, Клінічна.

З водою будуть мешканці Центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік). “У період відсутності води в мережі також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів, – зазначає Андрій Онищенко. – Цілком відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл буде вранці 26 жовтня”. Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.