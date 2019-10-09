Байковецькому сільському голові подарували різьбленого дерев’яного щита із середньовічною емблемою

Цими вихідними колоритний і видовищний Міжнародний етнофестиваль «Традиції без кордонів» відлунав у с.Невицьке на Закарпатті. Він проходив у рамках проекту «Малі міста – великі враження», йдеться на сайті Байковецької ОТГ.

Приємно відзначити, що окрім гостей зі Словаччини, Чехії, Угорщини, Польщі та Румунії на святкування була запрошена і Байковецька громада. Її делегацію очолював сільський голова Анатолій Кулик. До неї також увійшли заступник сільського голови Віктор Пулька, працівники окремих структурних підрозділів сільської ради та творчі колективи.

Відкрив фестиваль народний депутат України, донедавна сільський голова Невицького, Михайло Лаба. «Організовуючи цей фестиваль, ми щиро прагнули, аби у ньому взяли участь як наші побратими – українські громади, так і партнери з сусідніх держав Європейського Союзу. У нас – спільна історія, спільна мета сьогодні і спільні виклики завтра. Тому ми повинні віднаходити, примножувати, берегти і розвивати усе те, що нас єднає», – зауважив він.

Потім до вітального слова запросили усіх гостей фестивалю, зокрема, Байковецький сільський голова Анатолій Кулик подякував організаторам свята за запрошення і гостинність. Він зауважив, що наша громада також бере участь у проекті «Малі міста – великі враження». І у рамках цього проекту у Баковецькій громаді 9-11 жовтня відбудеться Міжнародний форум «Створення музею-скансену черняхівської культури. Перші кроки». До того ж, Анатолій Кулик наголосив, що такого роду заходи мають величезне значення для єднання з Європою, для запровадження європейських цінностей у нашій країні. Байковецька громада також йде шляхом налагодження партнерства. І доказом цього є нещодавнє підписання Угоди з польською гміною Вєлька Вєшь і Декларації наміру про співпрацю з естонським муніципалітетом Ельва.

Особливо приємно, що господарі свята приготували дуже оригінальні дарунки. Так, Анатолій Кулик отримав різьблений дерев’яний щит із середньовічною емблемою Невицького замку.

Після виступів почесних гостей розпочався святковий концерт. Його окрасою стали наші творчі колективи. А саме молодіжний ансамбль клубу с. Шляхтинці (керівник Степан Матковський, акомпаніатор Олександр Чикалов), зразковий аматорський фольклорний колектив «Чернелівські забави» ( будинок культури с. Чернелів-Руський, керівник Тарас Сотула), народний аматорський фольклорно-обрядовий колектив «Горлиця» (керівник Дарія Ткач), що діє при будинку культури с. Лозова. Директорка цього ж закладу Вікторія Гуменна потішила публіку неперевершеним вокалом. А директорка будинку культури с.Чернелів-Руський Людмила Мита продекламувала лемківський вірш.

І наостанок. Хорошого настрою учасникам нашої делегації додали неповторні карпатські краєвиди.