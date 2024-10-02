Бельгійські джазмени виступлять у Тернополі

У 2022 році бельгійський музикант Іван Падуарпідтримав Україну – дав три безкоштовні концерти у межах фестивалю Jazz Bez у Львові, Рівному та Умані. Цього року він знову вирушає у тур по Україні, подорожуючи потягами разом із гітаристом Патріком Дельтенром. Вони створюють неймовірну музичну колаборацію з українськими зірками – басистом і композитором Ігорем Закусом та барабанщиком Ярославом Борисом.

Тернополян запрошують на концерт 10 жовтня о 18:00 у великому залі Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. С. Крушельницької (бульв. Шевченка, 17). Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/ivanpaduart

Іван Падуар – піаніст, який роками грав з легендарним Тутсом Тілемансом та виступав з такими зірками, як Річард Бона, Ману Катче та Рішар Гальяно. Патрік Дельтенр – гітарист, що був частиною гурту Level 42 та грав з більшістю французьких виконавців останніх 30 років.

Іван Падуар, пристрасний та винахідливий піаніст і композитор, та Патрік Дельтенр, майстер груву, дружать уже 35 років. Іван і Патрік створюють справжню магію музики — повернення до основ, до витонченої та мінімалістичної форми.

Разом з ними: Ігор Закус та Ярослав Борис. Перший – один із найкращих джазових басистівУкраїни, композитор, бенд-лідер та засновник проекту Jazz Kolo. Очолює кафедру джазової та естрадної музики у КМАМ ім.Глієра. У 2023 році разом з музикантами Bendik Hofseth, Benoit Sourisse, Claude Egea, Pierre Perchaud i Andre Charlierвипустив альбом “I’m alive”. Ярослав Борис – барабанщик біг-бенду Національного цирку України, також наразі співпрацює з такими артистами як: Impressions jazz quintet, Алібі, Марта Адамчук, Віра Кекелія. Виступав на багатьох міжнародних фестивалях.

Цей тур є частиною Green Pilot Tour – ініціативи від міжнародної джазової мережі Europe Jazz Network у співпраці з Українським Інститутом та HA Concerts (Бельгія). Окрім Тернополя, концерти пройдуть у Рівному, Львові та Києві.