Як зменшити показник відмов на сайті?

Як часто ви заходите на сайт, а потім швидко закриваєте його і шукаєте далі? Показник відмов — це той відсоток відвідувачів, які залишають сайт після перегляду лише однієї сторінки. І це проблема для багатьох бізнесів, адже саме так вони втрачають потенційних клієнтів.

Ми зібрали декілька з найбільш ефективних стратегій, які допоможуть довше утримати відвідувача на сайті, або навіть перетворити його на клієнта.

Що таке показник відмов і чому він важливий?

Показник відмов, або ж bounce rate це відсоток відмов із сайту, що показує, яка частина користувачів не змогла або не захотіла відвідати сайт. Він розраховується як відношення кількості відмов до загальної кількості відвідувань.

Наприклад, якщо 100 людей відвідали ваш сайт і 50 з них залишили його після перегляду лише однієї сторінки, ваш показник відмов становитиме 50%.

Цей показник важливий передусім тому, що він дає вам зрозуміти, наскільки добре ваш сайт залучає відвідувачів. Якщо показник відмов високий – це означає, що ваш сайт не відповідає потребам відвідувачів, або що він важкодоступний для навігації. А це критично важливо для якісного SEO просування сайту https://ideadigital.agency/seo-prosuvannya-sajtu/.

Те, який відсоток відмов вважається нормальним, залежить від специфіки сайту. Загалом, відсоток відмов від 20% до 40% – це допустима норма.

Основні причини високого показника відмов

Причин, з яких користувачі покидають сайт насправді може бути досить багато.

Якщо ваш сайт важкодоступний для навігації, відвідувачі можуть швидко розчаруватися та залишити його.

Ніхто не любить чекати, поки завантажиться сторінка. Тому якщо ваш сайт завантажується повільно, відвідувачі перейдуть на інший.

Більшість людей переглядають сайти й гуглять інформацію зі своїх смартфонів. Тож якщо ваш сайт не оптимізований для мобільних девайсів, відвідувачі залишать його.

Крім того, якщо ваш контент нецікавий або нерелевантний для потреб відвідувачів, вони можуть швидко покинути ваш сайт.

Неякісне SEO, спливаючі вікна та різні автовідтворення це також причина високого показника відмов.

Способи зменшити показник відмов

Є різні способи підвищити активність на сайті та зменшити показник відмов. Вибір найефективніших способів залежатиме від вашої цільової аудиторії – хто вона і що їй цікаво? А також цілей і типу сайту, бо якщо у вас інтернет-магазин, то спочатку краще переконатися, що процес купівлі простий і зрозумілий для користувачів.

Оптимізація швидкості завантаження сайту

Швидкість завантаження сайту – безумовно, один з найважливіших показників, який першим визначить, чи залишиться користувач на вашій сторінці.

Швидкий сайт надовше утримує відвідувачів, в тому й показники відмов знижуються. Також Google та інші пошукові системи враховують швидкість завантаження сайту й визначаючи його рейтинг у видачі. Тому швидкий сайт має більше шансів потрапити на першу сторінку результатів пошуку.

Поліпшення якості контенту

Якщо ваш контент нецікавий, неактуальний або неякісний, відвідувачі швидко покинуть сайт. Пошуковики також враховують якість контенту, визначаючи рейтинг сайту. Якісний контент підвищує Google-позиції. Цікавий та релевантний контент переконує відвідувачів залишатися на сайті та мотивує на цільову дію – чи то підписка, чи купівля.

Поліпшення досвіду користувача (UX)

UX – це те як користувачі відчувають ваш сайт. Якщо його важко використовувати або орієнтуватися, ваша аудиторія тут не затримається.

На інтуїтивно зрозумілому та легкому для використання сайті відвідувачі швидше знаходять те, що вони шукали, а це вже збільшує конверсії.

Оптимізація внутрішньої перелінковки

Оптимізація внутрішньої перелінковки – ще один важливий спосіб покращити швидкодію і зменшити високий показник відмов на сайті. Внутрішня перелінковка допомагає відвідувачам знайти інший релевантний контент на вашому сайті, що також може наростити трафік на ваші сторінки.

Для оптимізації уникайте зайвих внутрішніх посилань, які не несуть користі та використовуйте статичні HTML для найпопулярніших розділів замість динамічного контенту.

Робота з цільовою аудиторією

Ну і, звісно, якщо ви не знаєте, хто ваша цільова аудиторія, ви не зможете створити контент і той користувацький досвід, який буде її приваблювати і зацікавлювати.

Дослідження показують, що 55% відвідувачів покидають сайт протягом перших 15 секунд, якщо він не відповідає їхнім очікуванням.

Розуміння вашої цільової аудиторії допоможе вам покращити SEO та створити контент, який буде відповідати її пошуковим запитам.

Використання аналітики для покращення

Аналітика допоможе вам зрозуміти, як відвідувачі взаємодіють з вашим сайтом. Використовуючи аналітику, ви виявите проблеми, які й викликають великий відсоток відмов, і виправити їх.

Наприклад, ви можете побачити, що багато відвідувачів покидають ваш сайт на якійсь певній сторінці. Так само ви зможете використовувати аналітику, щоб визначити кількість відмов на сайті та які сторінки найпопулярніші серед ваших відвідувачів, і створити більше подібного контенту.

Високий показник відмов знижує трафік, конверсії та рейтинг сайту в результатах пошуку. А щоб залучати користувачів, потрібно системно підійти до оптимізації сайту. Крім того, вам потрібно буде постійно відстежувати та аналізувати дані. Тож якщо ви не впевнені у своїх силах, краще скористатися допомогою професійного маркетингового агентства, як, наприклад Idea Digital Agency, яке вже має потрібні знання і досвід, тож вам не доведеться втрачати час і своїх потенційних клієнтів.