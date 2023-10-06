Без грошей та квартири залишився тернополянин

Коли знайшов відповідний варіант та списався з автором оголошень, то вирішив забронювати квартиру за собою. Для цього потрібно було внести передоплату.

Невідомий надав банківський рахунок, а після того, як чоловік переказав на нього гроші, скинув адресу житла. Наступного дня тернополянин пішов оглянути нове орендоване приміщення. Проте до квартири його не впустив господар, який вперше почув, що його квартира здається.

Потерпілий написав заяву до поліції. Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ. Триває слідство.