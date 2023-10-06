У Чорткові перевіряють сімʼї, які прихистили переселенців

Працівники управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради, окрім виконання своїх основних обов’язків, розпочали проводити ряд перевірок на виконання вимог органів центральної влади.

Зокрема фахівці міської ради проводять вибіркові перевірки (щомісяця з 1 по 12 число) домогосподарств, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та звертаються за отриманням компенсації витрат, повязаних з таким розміщенням (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. №333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб»).

Перевірка здійснюється шляхом фізичного відвідування місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що посвідчують особу, свідоцтва про народження малолітньої дитини, яка є внутрішньо переміщеною особою (у тому числі електронне відображення інформації, що міститься у таких документах), довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи.

Окрім того, спеціалісти управління соціального захисту та охорони здоров’я здійснюють обстеження домогосподарств, встановлюючи та документуючи фактичну кількість проживаючих осіб у будинку/квартирі, якщо власники хочуть стати отримувачами субсидій на комунальні послуги, а Пенсійний фонд України з певних причин не може ухвалити рішення про призначення субсидії на загальних підставах і потребує додаткової інформації.