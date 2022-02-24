Біля Бучача зловили чоловіків з деревиною без документів

16 п’ятиметрових колод дуба перевозили у вантажівці без документів жителі Чортківського району. Впіймали їх у селі Трибухівці.

Там поліцейський офіцер громади зупинив автомобіль, завантажений деревиною. Вимогу пред’явити документи на вантаж ані водій, ані пасажир виконати не змогли. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, двоє жителів Чортківського району перевозили шістнадцять колод дерева породи дуб, кожна довжиною п’ять метрів. Чоловіки запевняють, що придбали деревину у невідомої особи, проте поліцейські мають підозри, що дерева були зрізані незаконно.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 (незаконна порубка дерев) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.