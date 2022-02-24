У Тернополі розгортаються блок-пости на в’їзді у міст

Сьогодні Росія завдала ракетно-бомбових ударів по українських містах. Верховна Рада запровадила військовий стан в Україні.

Сергій Надал проінформує про рішення штабу ради оборони Тернопільщини:

Призупинені роботи дитячих садочків, шкіл та закладів профтехосвіти. Прохання до всіх дітей залишатися вдома з батьками. Батькам залишатися з дітьми, подбати та заспокоїти старших родичів.

Через запровадження воєнного стану, у Тернополі була оголошена повітряна тривога. Відповідно тимчасово зупинено рух громадського транспорту. Після того, як буде отримана інформація про припинення повітряної тривоги, рух громадського транспорту буде відновлено.

Щодо роботи міжобласного громадського транспорту, рада оборони Тернопільщини прийняла рішення зупинити рух автобусів з області. Автобуси, які прибувають в область, їдуть за графіком. Також працюють внутрішньообласні рейси.

Поліція Тернополя працює в посиленому режимі. Сьогодні в Тернополі розгортаються блок-пости на в’їзді у місто. На блокпостах будуть працювати виключно працівники поліції, військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил. Прошу до цього ставитися з розумінням та допомагати нашим силовикам.

Прохання до всіх, хто є резервістами 1 та 2 черги терміново з’явитися у військовий комісаріат, щоб пройти реєстрацію для призиву у Збройні сили України.

Наголошуємо, якщо ви чуєте сигнал повітряної оборони, негайно спустіться в підвал чи захисне приміщення.

Зберігаємо спокій. Ворогу не вдасться посіяти паніку!

Слава Україні