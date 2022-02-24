09:40 | 24.02.2022
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі розгортаються блок-пости на в’їзді у міст

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Сьогодні Росія завдала ракетно-бомбових ударів по українських містах. Верховна Рада запровадила військовий стан в Україні.

Сергій Надал проінформує про рішення штабу ради оборони Тернопільщини:
❗ Призупинені роботи дитячих садочків, шкіл та закладів профтехосвіти. Прохання до всіх дітей залишатися вдома з батьками. Батькам залишатися з дітьми, подбати та заспокоїти старших родичів.
❗Через запровадження воєнного стану, у Тернополі була оголошена повітряна тривога. Відповідно тимчасово зупинено рух громадського транспорту. Після того, як буде отримана інформація про припинення повітряної тривоги, рух громадського транспорту буде відновлено.
❗ Щодо роботи міжобласного громадського транспорту, рада оборони Тернопільщини прийняла рішення зупинити рух автобусів з області. Автобуси, які прибувають в область, їдуть за графіком. Також працюють внутрішньообласні рейси.
❗Поліція Тернополя працює в посиленому режимі. Сьогодні в Тернополі розгортаються блок-пости на в’їзді у місто. На блокпостах будуть працювати виключно працівники поліції, військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил. Прошу до цього ставитися з розумінням та допомагати нашим силовикам.
❗Прохання до всіх, хто є резервістами 1 та 2 черги терміново з’явитися у військовий комісаріат, щоб пройти реєстрацію для призиву у Збройні сили України.
Наголошуємо, якщо ви чуєте сигнал повітряної оборони, негайно спустіться в підвал чи захисне приміщення.
Зберігаємо спокій. Ворогу не вдасться посіяти паніку!

Слава Україні

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