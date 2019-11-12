Біля «Подолян» встановили унікальний світлофор (Фото)

Кілька тижнів тому за кошти Байковецької громади на небезпечній ділянці дороги між с. Гаї-Гречинські і ТРЦ «Подоляни» встановили унікальний світлофор. А днями на цій ділянці з’явилися пластикові школярі, які, сподіваємось, обмежуватимуть швидкість руху водіїв.

Слід відзначити, що регулювальний пристрій з манекенами був встановлений завдяки співпраці старостату с. Гаї-Гречинські та небайдужих громадян. Роман Каліщук, староста села наголошує, що багато дітей навчаються у місті, а тому часто поспішаючи до школи переходять вулицю саме у цій частині дороги. Тому дуже важливо максимально її убезпечити. Також особливо приємним є той факт, що мешканці Гаїв-Гречинських активно долучаються до акції озеленення села.