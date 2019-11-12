10:22 | 12.11.2019
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Представники компанії Креатор-Буд взяли участь у головному будівельному форумі України RED2019

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Представники компанії Креатор-Буд  взяли участь у головному заході української девелоперської спільноти. Forum RED 2019 – подія, яка зібрала у столиці понад 500 учасників – девелоперів  з усієї України. Захід для найпотужніших українських будівельних компаній держави відбувся у Києві втретє. 

  • нові можливості девелопменту житла
  • що будувати сьогодні, аби успішно продавати завтра
  •  як створювати вдалі концепції  ЖК
  •  як будувати концепцію «комерції» та керуватись нею, щоб отримувати стабільний прибуток
  •  як вийти на розрахункові показники маркетингу і продажів
  •  як при спаді попиту зберегти баланс пропозиції на ринку і не втрачати прибутки 
  •  як правильно будувати роботу з орендним житлом та залучати іноземні інвестиції 
  •  Event-marketing
  • Як побудувати найбільш ефективний сервіс для покупця і мешканця «від людини – до спільноти»
  • Майбутнє маркетингу новобудов 

Ці та інші актуальні на будівельному ринку питання обговорювали на третьому Всеукраїнському форумі  RED 2019. Цьогоріч, окрім відомих спікерів всеукраїнського рівня, серед яких – Андрій Вавриш, Дмитро Василь’єв, Євген Миронюк, Андрій Міма, Євгенія Баглай, Олена Хапалова, глобальним досвідом і практичними рекомендаціями на форумі ділились представники польської асоціації девелоперів житла та учасники профільного комітету Верховної ради України. 

Щороку представники компанії Креатор-Буд відвідують профільні заходи і стають частиною кращих комунікацій української девелоперської спільноти, опановуючи cross-business спеців та масштабуючи їх для власних проектів, отримуючи найактуальніші новини про свіжі тренди  на первинному ринку житлової нерухомості, інтегруючи їх у власну діяльність. 

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