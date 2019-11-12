Представники компанії Креатор-Буд взяли участь у головному будівельному форумі України RED2019

Представники компанії Креатор-Буд взяли участь у головному заході української девелоперської спільноти. Forum RED 2019 – подія, яка зібрала у столиці понад 500 учасників – девелоперів з усієї України. Захід для найпотужніших українських будівельних компаній держави відбувся у Києві втретє.

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Ці та інші актуальні на будівельному ринку питання обговорювали на третьому Всеукраїнському форумі RED 2019. Цьогоріч, окрім відомих спікерів всеукраїнського рівня, серед яких – Андрій Вавриш, Дмитро Василь’єв, Євген Миронюк, Андрій Міма, Євгенія Баглай, Олена Хапалова, глобальним досвідом і практичними рекомендаціями на форумі ділились представники польської асоціації девелоперів житла та учасники профільного комітету Верховної ради України.

Щороку представники компанії Креатор-Буд відвідують профільні заходи і стають частиною кращих комунікацій української девелоперської спільноти, опановуючи cross-business спеців та масштабуючи їх для власних проектів, отримуючи найактуальніші новини про свіжі тренди на первинному ринку житлової нерухомості, інтегруючи їх у власну діяльність.