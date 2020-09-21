Біля церкви св. Петра у Тернополі з’явилась фігура Серця Христового

Знову приємна новина в парафії святого апостола Петра м.Тернопіль. В капличці, котра до сьогодні стояла пустою праворуч біля входу в церкву, сьогодні з’явилась фігура Серця Христового.

Приємно усвідомлювати , що Лицарі Колумба тернопільської ради #17487, прийняли активну участь у цьому. На протязі чотирьох місяців члени спільноти допомагали збирати пожертви від прихожан, приймали участь в замовлені фігури. А на фінальному відрізку проекту підготували капличку, переробили в ній електричне живлення під майбутнє освітлення, зашпаклювали де було необхідно. Також члени спільноти своїм коштом закупили необхідні матеріали для фарбування каплички перед встановленням фігури. Малярні роботи провели також власноруч.

Варто додати, що виконано лише половина з запланованого.

В каплиці котра знаходиться ліворуч буде встановлена фігура Діви Марії. Для цього зараз дозбируються кошти від прихожан нашого Храму. І хоча встановлення цієї фігури, за технічними причинами, мабуть перенесеться на весну, Лицарі Колумба нашої ради вже зараз проводять косметичний ремонт каплички для неї.

А поки запрошуємо всіх парафіян, та гостей церкви св.ап.Петра , на посвяту фігури Серця Христового, котра відбудеться в понеділок 21,09,2020р о 12-00.