У працівника Тернопільського суду  підтверджено інфікування COVID-19

В працівника Тернопільського окружного адміністративного суду підтверджено випадок захворювання на COVID-19.

Наразі інфікована особа перебуває на самоізоляції у стані, що не потребує госпіталізації.

Встановлено коло осіб, які могли контактувати з інфікованою особою та проводиться їх тестування на захворювання.

В приміщенні суду здійснюється посилена дезінфекція приміщення та вживаються всі можливі протиепідемічні заходи.

Тернопільський окружний адміністративний суд продовжує працювати в штатному режимі з посиленням заходів щодо мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 із дотриманням маскового режиму і щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам суду.

З метою убезпечення відвідувачів та працівників Тернопільського окружного адміністративного суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просять утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень.

Нагадуємо, що подати документи до суду Ви можете:

засобами підсистеми “Електронний суд”;

на офіційну електронну адресу суду: inbox@adm.te.court.gov.ua ;

; направити поштою: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 6.

Отримати інформацію по справі можна за телефонами:

(0352) 22-03-41 – відділ документального забезпечення суду (для довідок);

(0352) 22-03-40 – відділ організаційно-правового забезпечення суду;

(0352) 22-02-40 – начальник відділу документального забезпечення суду;

(0352) 22-01-02 – приймальня голови суду;

(0352) 22-01-69 – керівник апарату суду.