13:30 | 15.09.2020
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Новини Тернополя 

У працівника Тернопільського суду  підтверджено інфікування COVID-19

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В працівника Тернопільського окружного адміністративного суду  підтверджено випадок захворювання на COVID-19.

Наразі інфікована особа перебуває на самоізоляції у стані, що не потребує госпіталізації.

Встановлено коло осіб, які могли контактувати з інфікованою особою та проводиться їх тестування на захворювання.

В приміщенні суду здійснюється посилена дезінфекція приміщення та вживаються всі можливі протиепідемічні заходи.

Тернопільський окружний адміністративний суд продовжує працювати в штатному режимі з посиленням заходів щодо мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 із дотриманням маскового режиму і щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам суду.

З метою убезпечення відвідувачів та працівників Тернопільського окружного адміністративного суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просять утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень.

 

Нагадуємо, що подати документи до суду Ви можете:

  • засобами підсистеми “Електронний суд”;
  • на офіційну електронну адресу суду: inbox@adm.te.court.gov.ua;
  • направити поштою: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 6.

 Отримати інформацію по справі можна за телефонами:

  • (0352) 22-03-41 – відділ документального забезпечення суду (для довідок);
  • (0352) 22-03-40 – відділ організаційно-правового забезпечення суду;
  • (0352) 22-02-40 – начальник відділу документального забезпечення суду;
  • (0352) 22-01-02 – приймальня голови суду;
  • (0352) 22-01-69 – керівник апарату суду.

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