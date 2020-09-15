У працівника Тернопільського суду підтверджено інфікування COVID-19
В працівника Тернопільського окружного адміністративного суду підтверджено випадок захворювання на COVID-19.
Наразі інфікована особа перебуває на самоізоляції у стані, що не потребує госпіталізації.
Встановлено коло осіб, які могли контактувати з інфікованою особою та проводиться їх тестування на захворювання.
В приміщенні суду здійснюється посилена дезінфекція приміщення та вживаються всі можливі протиепідемічні заходи.
Тернопільський окружний адміністративний суд продовжує працювати в штатному режимі з посиленням заходів щодо мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 із дотриманням маскового режиму і щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам суду.
З метою убезпечення відвідувачів та працівників Тернопільського окружного адміністративного суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просять утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень.
Нагадуємо, що подати документи до суду Ви можете:
- засобами підсистеми “Електронний суд”;
- на офіційну електронну адресу суду: inbox@adm.te.court.gov.ua;
- направити поштою: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 6.
Отримати інформацію по справі можна за телефонами:
- (0352) 22-03-41 – відділ документального забезпечення суду (для довідок);
- (0352) 22-03-40 – відділ організаційно-правового забезпечення суду;
- (0352) 22-02-40 – начальник відділу документального забезпечення суду;
- (0352) 22-01-02 – приймальня голови суду;
- (0352) 22-01-69 – керівник апарату суду.