Благодійність не під час виборів: Сила Людей зробила сучасний подарунок дитсадку в Тернополі

По завершенню виборчого процесу, з ініціативи голови обласної організації Ігор Турський, команда «Сила Людей Тернополя» подарувала дошкільному навчальному закладу №22 «Золота рибка» сучасну ігрову конструкцію для дітей (мати, дерев’яний будиночок, лавочки, парканчик).

Ми знали, що заклад потребує покращення умов для дошкільнят, тому командою прийняли рішення зробити такий подарунок. Проте «Сила Людей» є категоричним противником підкупу виборців у будь-яких проявах, тому вирішили зробити цей подарунок після виборів.

Директорка садочка Чубак Галина Богданівна з колективом подякували за таку підтримку та пообіцяли, що вже сьогодні діти гратимуться на спеціальному покритті та у будиночку!

Як і обіцяли, команда «Сила Людей Тернополя» не виникла вчора і не зникне завтра!