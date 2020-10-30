Ендоскопія – найефективніший метод попередити рак

Колоректальний рак посідає третє місце серед всіх онкологічних захворювань, а ендоскопія – це єдиний метод, який може виявити рак на початковій стадії та попередити його.

Найбільш ефективним і точним способом оцінки стану стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та товстого кишечника – є ендоскопія, що передбачає огляд за допомогою відеокамери, розміщеної на кінчику гнучкої трубки спеціального приладу – ендоскопа. А взятий під час ендоскопії матеріал на дослідження, так звана «біопсія» дає повну картину стану досліджуваних органів пацієнта для визначення прогнозу захворювання або ж не проводити лікування зовсім, якщо процес доброякісний.

Показання до проведення ендоскопії:

розлад травлення, сильний біль в животі;

хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту;

підвищена температура тіла, тривала лихоманка, слабкість;

помилкові позиви, анемія, схуднення;

операції на органах шлунково-кишкового тракту;

наявність близьких родичів, хворих на рак стравоходу, шлунка чи кишківника;

підозра на злоякісне утворення;

вік – старше 40 років.

Після 40 років, у зв’язку з підвищеною небезпекою появи колоректального раку, колоноскопія рекомендується як щорічне профілактичне обстеження, до того ж вартість процедури робить її доступною для більшості пацієнтів.

Ендоскопічне дослідження у Медичному Центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» проводиться на сучасному обладнання фірми Olympus з використанням технології NBI.

Режим NBI забезпечує точну оптичну діагностику, дозволяє виявити пухлину на ранніх етапах і своєчасно провести оперативне лікування.

Дбайте про себе та своє здоров’я. За детальнішою інформацію звертайтесь за телефоном (068)7 52 52 52 та (0352) 52 52 52!