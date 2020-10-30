Названо всіх депутатів нової Тернопільської міської ради (список)

Прізвища кандидатів, які стали депутатами новообраної міської ради на виборах 25 жовтня, оголосила Тернопільська міська ТВК.

До складу Тернопільської міськради входить 42 депутати. 21 переможця виборів визначили у територіальних виборчих округах, ще 21 – у єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками політичних партій.

Про це повідомила голова міської ТВК Тетяна Семусь, пише сайт Терміново.

18 депутатів пройшли до міськради від Тернопільської міської організації ВО “Свобода”: Іван Зінь, Олександр Росомаха, Роман Торожнюк, Ольга Похиляк, Микола Дерецький, Мар’яна Головко, Олег Шморгай, Назарій Редьква, Марія Бабюк, Наталя Паньків, Ольга Шахін, Михайло Сиротюк, Олег Климчук, Галина Гевко, Сергій Надал, Антон Горохівський, Юрій Фартушняк, Марія Чашка.

9 депутатів – від Тернопільської територіальної організації політ партії “Європейська солідарність”: Володимир Місько, Юрій Смакоуз, Ліна Прокопів, Ружена Волянська, Роман Навроцький, Мар’яна Юрик, Віктор Овчарук, Віктор Шумада, Ігор Вонс.

5 депутатів – від Тернопільскої обласної організації “Порядок. Відповідальність. Справедливість”: Андрій Грицишин, Олександр Смик, Ігор Гірчак, Марія Пачковська , Олеся Чванкіна.

4 депутати від – Тернопільскої міської організації політпартії “Сила Людей”: Іван Сороколіт, Олег Різник, Іван Ковалик, Людмила Чеховська.

3 депутати від Тернопільської обласної організації політпартії “За майбутнє”: Іван Чайківський, Рустам Ергешов, Любов Вовк.

3 депутати від Тернопільскої обласної організації політпартії Слуга Народу: Віктор Гевко, Артур Шатарський, Денис Фаріончук.

Нагадаємо, цьогоріч була зафіксована найнижча активність виборців в історії місцевих виборів. При цьому Тернопільщина продемонструвала найвищу явку в Україні. Підрахунок голосів затягнувся, у ТВК це пояснили технічими причинами. Водночас поліція розпочала перевірку за фактом звернення про можливу фальсифікацію результатів виборів.





