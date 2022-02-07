Благодійники продають “Lexus”, щоб врятувати життя 2-річному Артему Гудимі з Тернопільщини

На Тернопільщині благодійники, які вирішили не називати власне ім’я продають автомобіль, щоб врятувати життя 2-річному Артемчику Гудимі, який бореться з раком.

“Тернополяни” неодноразово писали про цю дитину.

2-річний Артем Гудима з Тернополя продовжує боротьбу з агресивним видом раку.

Хлопчик знаходиться в ізраїльській клініці, де проходить хімієтерапію та очікує на трансплантацію кісткового мозку. Як розповіла його мати – Марія Гудима, лікування обходиться дуже дорого і через брак коштів їм можуть відмовити у операції.

На допомогу Артемчику та його рідним прийшли благодійники, які вирішили продати власне авто, а всі виручені кошти віддати на лікування хлопчика.

“Одна сім’я, яка попросила не називати їхніх імен, вирішила віддати усі кошти від продажу свого автомобіля на лікування Артемка Гудими. Ми дякуємо їм за щедрість цього вчинку і просимо вас, наші читачі, допомогти знайти автомобілю нового власника, а для Артемка таку рятівну суму коштів, – написала користувачка Lesia Wiewiorka.

Усі деталі про автомобіль та контакт власника тут: https://www.autotrader.co.uk/car-details/202201311963994…

Тернополяни