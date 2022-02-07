10 речей, які потрібно покласти в тривожну валізу у разі евакуації

Тривожна валіза – необхідна річ у разі виникнення надзвичайної ситуації, яка вимагає негайно залишити домівку через загрозу техногенної або природної катастрофи. Факти ICTV розповідають, що покласти в тривожну валізу.

Але передусім треба визначитися з формою. Це може бути рюкзак. Бажано яскравий водостійкий і з кількома відділами. Рюкзак – найбільш оптимальний варіант, особливо у випадку, коли доводиться пересуватися пішки.

Тривожна валіза – склад:

Копії важливих документів – водійське посвідчення, паспорт та усе, що ідентифікує людину та доводить права на її майно (квартиру, автомобіль тощо). Крім того, краще взяти з собою також фотографії ваших близьких. Усе це скласти у водостійкий пакет. Сюди можна покласти і дублікати ключів. Гроші. Певний запас повинен бути завжди. Це стосується і готівки, і кредитних коштів. Доступ до них повинен бути у будь-який час. Аптечка. Кількість ліків краще розрахувати на кількох людей. В аптечку можна взяти бинти, лейкопластир, йод, вату, ліки від інтоксикації (активоване вугілля, наприклад), жарознижуючі, ліки від алергії, діареї, кишкової інфекції, краплі для очей та порошкові антибіотики. За можливості варто взяти знеболювальне. Біля ліків треба покласти інструкцію щодо їхнього вживання та телефонні номери ваших лікарів. Одяг – спідня білизна, шкарпетки. Запасні штани, кофта та дощовий плащ. Не забудьте також про шапку (краще в’язану), рукавиці та шарф. Ще вам знадобиться надійне та зручне взуття. Обов’язково візьміть їжу – на кілька днів. Це можуть бути супові галети, консерви, крупа та усе інше, що довго зберігається та займає мало місця. Також потрібна вода – запас на один-два дні. Радять брати із собою й висококалорійні солодощі. Наприклад, шоколад. Варто подумати про гігієну. У рюкзаку повинні бути зубна паста і щітка, невеликий шматок мила, туалетний папір, сухі та вологі серветки. Засоби для зв’язку. Це може бути радіоприймач і батарейки для нього. Звісно, візьміть смартфон – за допомогою нього можна перший час бути в курсі подій. Повинна бути мапа та інструкція для часу і місця зустрічі близьких в екстрених ситуаціях. Посуд – ложка, чашка, тарілка та миска або казанок. Бажано усе залізне. Сюди також можна покласти речі, які неодмінно знадобляться для приготування їжі. Сірники та запальничка (можна у кількох екземплярах), мультитул (багатофункціональний інструмент, де є ніж, шило, викрутка тощо), невеличка сокира. Візьміть скотч, блокнот, олівець, шнур або мотузку, нитки і голки. Засоби для привернення уваги. Це можуть бути свисток, фаєр, сигнальна ракета. ТПовинен бути ліхтарик і батарейки.

За можливості, якщо дозволяє ємність, можна взяти із собою туристичну палатку, спальник та одну-дві ковдри із рушниками. Фактично, для компактності потрібно завжди чимось жертвувати.

Попередні десять пунктів повинні поміститися у 30-літровий рюкзак. Це і є вміст тривожної валізи.