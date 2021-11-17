Як працюють і де знаходяться приймальні народних депутатів та політичних партій на Тернопільщині

У часи глобальної цифровізації та інтернету, здавалось би, можна легко знайти будь-яку інформацію. Тим більше, якщо ця інформація стосується місць комунікації з електоратом представників українського народу у Верховній Раді України – народних депутатів, які законом зобов’язані постійно підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення. Однак, у Тернопільській області на практиці це зробити виявилось не так просто.

Для роботи з виборцями народному депутату Верховною Радою України встановлюються щомісячно відповідні дні у визначеному порядку. Для зручності роботи депутатів органи влади чи місцевого самоврядування їм зобов’язані надати окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата. Витрати нардепів за користування цими приміщеннями відшкодовуються в установлених межах за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України. Виходячи з цього, логічно було б сподіватись, що всі нардепи з радістю скористаються такою можливістю та організують активну діяльність депутатських приймалень.

Для пошуків достовірної та актуальної інформації про місцезнаходження та діяльність приймалень були направлені запити на електронні пошти всіх п’яти нардепів-мажоритарників від Тернопільської області та парламентських партій, був проведений аналіз сайтів політичних партій та сторінок у соціальних мережах.

З п’яти народних депутатів представників Тернопільщини у Верховній Раді відповідь на запит надіслав лише один – Ігор Василів (фракція партії «Слуга народу», округ №164). Інформація про місцезнаходження та графік роботи його приймальні знаходиться також на його сторінці в мережі Facebook.

На адресу центрального офісу ОПОРИ надійшли відповіді від політичної партії «Європейська Солідарність», політичної партії ВО «Батьківщина» та політичної партії «За майбутнє», однак лише перша повідомила запитувану інформацію. У відповіді ВО «Батьківщина» була відсутня інформація про приймальні у Тернопільській області, а політична партія «За майбутнє» повідомила, що приймальні знаходяться на етапі створення та зобов’язалась повідомити після завершення цього процесу.

Решта нардепів та партій запити щодо місця знаходження приймалень проігнорували, тому довелось шукати інші методи отримання інформації.

Дані про приймальню нардепа Володимира Гевка (фракція партії «Слуга народу», округ №167) вдалось знайти шляхом пошуку в мережі Internet.

Шляхом безпосереднього відвідування вдалось встановити, що місце розташування приймальні політичної партії «Слуга народу» в м. Тернополі співпадає з місцем реєстрації її обласного осередку. Там заодно вдалось дізнатись адресу приймальні народного депутата Андрія Богданця (фракція партії «Слуга народу», округ №167). Таким же способом, відвідавши тернопільський офіс політичної партії «За майбутнє», адреса якого вказана на сайті організації, отримали інформацію про приймальні партії та нардепа Івана Чайківського (депутатська група «Партія «За майбутнє», округ №165). Шляхом телефонних переговорів із керівником тернопільського осередку політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександром Кравчуком вдалось дізнатись інформацію про діяльність приймальні цієї партії.

Пошуки інформації про діяльність приймалень політичної партії «Голос» та депутатської групи «Довіра» як і приймальні нардепа Миколи Люшняка (депутатська група «Довіра», округ №166) успіхом не увінчались. Особи, дотичні до діяльності цих партій, контакти яких вдалось знайти, повідомили, що приймальні не працюють.

Для спрощення виборцям пошуку контактів приймалень ОПОРА створила зручну Мапу з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

На ній міститься інформація про приймальні народних депутатів-мажоритарників від Тернопільщини:

та парламентських партій:

Тип приймальні: Партія

Область: Тернопільська

Район: Тернопільський

Населений пункт: Тернопіль

Адреса: вул. Живова, 9М

Індекс: 46008

Телефон: 380932694340

email: 19.obl.Ternopil@gmail.com

Графік роботи: пн-пт: 10:00-16:00, сб-нд: вихідні

№ округу: 163

Тип приймальні: Партія

Область: Тернопільська

Район: Тернопільський

Населений пункт: Тернопіль

Адреса: вул. І. Франка, 11, прим. 2

Індекс: 46001

Телефон: 380982738338

email: bpp.ternopil@gmail.com

Графік роботи: пн-пт: 9:30-18:00, сб-нд: вихідні

Примітка: Керівник – Барна Степан Степанович

№ округу: 163

Тип приймальні: Партія

Область: Тернопільська

Район: Тернопільський

Населений пункт: Тернопіль

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 11А

Індекс: 46002

Телефон: 380960060366

Графік роботи: за попереднім записом по телефону

№ округу: 163

Тип приймальні: Партія

Область: Тернопільська

Район: Тернопільський

Населений пункт: Тернопіль

Адреса: вул. Мазепи 10, офіс 410

Індекс: 46002

Телефон: 380983320606

email: zagittya.te@gmail.com

Графік роботи: понеділок з 11:00 до 16:00

№ округу: 163

Тип приймальні: Партія

Область: Тернопільська

Район: Тернопільський

Населений пункт: Тернопіль

Адреса: вул. Чорновола, 1, офіси 2-17, 2-18

Індекс: 46001

Телефон: 380673636337

email: ternopilska@sluga-narodu.com

Графік роботи: пн-пт: 10:00 – 17:00, сб-нд: вихідні

№ округу: 163

Лишається сподіватись, що решта партій, депутатських груп та нардепів все ж згадають про свій прямий обов’язок представництва інтересів народу та таки відкриють приймальні для контактів із виборцями хоча б у другій половині своєї каденції. Дуже хочеться вірити.