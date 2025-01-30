Хвилина мовчання на честь Миколи ДЯЧЕНКА

З дитинства Микола захоплювався військовою справою – читав книги про війну, конструював техніку. Це захоплення визначило його життєвий шлях – після строкової служби він повернувся до війська вже за контрактом. З 2014 року обрав шлях захисника рідного Донбасу.

Сержант-розвідник 54-ї бригади пройшов найгарячіші точки – Донецьк, Мар’їнку, Зайцеве, Золоте. Завжди йшов попереду, захищаючи побратимів. Був справедливим і відкритим, стояв за правду.

20 червня 2022 року Микола загинув під Новомихайлівкою на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому було лише 31.

“Радійте життю і живіть одним днем” – таким був його життєвий принцип, згадує дружина Тетяна.

У скорботі залишились кохана дружина та донька Мілана, заради щасливого майбутнього якої він захищав Україну.