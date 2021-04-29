Болять ноги, крутить суглоби, важко ходити?Поради від ортопеда-травматолога з Тернопоя

Остеоартроз розвивається непомітно, але з часом може провокувати сильний біль і навіть інвалідність.

«Болять ноги, крутить суглоби, важко ходити» – саме такі скарги часто можна почути не лише від пенсіонерів, а й від людей середнього віку. Разом із комфортом і зручністю у 21 столітті ми стали менше рухатися, набирати зайві кілограми і, як наслідок, все більше хворіти. Однією з найпоширеніших причин болю в суглобах є остеоартроз. Недуга вражає майже 80% людей у віці 60-65 років. Але нерідко її діагностують і в 40-50 і навіть у 30 років. Саме остеоартроз є причиною кожної третьої інвалідності у світі. Чим небезпечна ця недуга, як можна її виявити і які симптоми мають насторожити кожного, ми розпитали в ортопеда-травматолога, заступника головного лікаря з поліклінічної роботи КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» Вадима КРАВЧУКА та лікаря-ревматолога поліклінічного відділення Оксани СТАСЮК.

Недуга розвивається безсимптомно

Остеоартроз – це дегенеративне захворювання суглобів, яке складно діагностувати на ранній стадії. Його ще називають непомітним руйнівником.

Зміни відбуваються не лише з хрящем, а й з капсулою, сухожиллям, зв’язками, – зазначає Оксана Стасюк. – У будь-якому синовіальному суглобі може розвинути остеоартроз, але коліна, кульшові, плечові та невеликі суглоби рук – це ті периферичні ділянки, які найчастіше вражає недуга. Проблема в тому, що ця хвороба може досить довго (від 5 до 12 років) протікати майже безсимптомно. Коли ж проблема стає очевидною, виявляється, що процес руйнування суглобу зайшов вже надто далеко, врятувати його не можна і потрібна складна операція з заміни ураженого артрозом суглоба на штучний.

Лікарі зазначають, остеоартроз може не розвиватися активно з часом. Однак пришвидшити цей процес здатні травми або ж надмірні навантаження на суглоби. Коли недуга прогресує, кісткова тканина знищується, при цьому з’являються кісткові нарости, які називають шпорами. До порожнини суглоба потрапляють уламки кісток та хряща. На останніх стадіях захворювання хрящ повністю стирається, у результаті чого кістки труться одна об іншу під час руху, суглоб руйнується ще більше, а біль посилюється.

«Якщо після роботи на грядках біль не минає 2-3 місяці, це хвороба, а не втома»

Мабуть, найбільша проблема у лікуванні остеоартрозу – вчасне виявлення цієї недуги. Однак і сьогодні, незважаючи на розвиток і досягнення медицини, нерідко люди терплять біль і звертаються до лікарів, коли допомогти їм вже практично неможливо. Які тривожні дзвіночки свідчать про те, що варто перевірити суглоби?

Це невеликий біль під час зміни погоди і скутість у суглобах вранці, – каже Оксана Стасюк. – Коли важко підніматися чи спускатися по сходах. Це перші дзвіночки, які мали б спонукати звернутися до лікаря. Також варто звернути увагу, коли під час руху в суглобі чутно клацання та хрускіт. Згодом додається припухлість, обмеження рухів, ниючий біль.

Буває, що людина перепрацювала, – додає Вадим Кравчук. – Цей біль після відпочинку має минути. Але не тривати два-три місяці. Часто, коли з’являються інші симптоми (обмеженість руху, набрякання суглоба, зміна форми кінцівки), виявляється, що врятувати суглоб вже неможливо і потрібна складна операція з заміни ураженого артрозом суглоба на штучний.

При остеоартрозі колінних суглобів відчувається слабкість, людині стає важко розгинати ноги у колінах. Зазвичай остеоартроз уражує обидва колінних суглоба. Винятком є випадки, коли хвороба виникла в результаті травми або захворювання одного коліна. При остеоартрозі пальців рук на кінцях суглобів часто виростають кісткові шпори, у результаті чого суглоби дерев’яніють, болять, з’являється набряк та почервоніння. Людині боляче друкувати або грати на піаніно. Зазвичай уражуються суглоби основи великого пальця, вказівних та середніх пальців.

Остеоартроз частіше вражає жінок

З остеоартрозом стикаються і чоловіки, і жінки. Однак у представниць прекрасної статі цю недугу діагностують частіше.

У жінок остеоартроз часто починається після 50 років, коли в них розвивається менопауза, починаються гормональні переналаштування, – додає Оксана Стасюк. – Навантаження на суглоби, особливо коліна, зростають через зайву вагу, у результаті чого хрящова тканина швидше зношується. Саме тому в жінок з ожирінням ризик розвитку остеоартрозу колінних суглобів в чотири рази вищий, ніж у жінок з нормальною вагою, у чоловіків – в п’ять разів. Ризик розвитку захворювання зростає з віком. Сприяють цьому і травми суглобів. Також недуга виникає при постійному надмірному навантаженні на певні суглоби. Наприклад, остеоартроз суглобів пальців рук розвивається частіше у перукарів та людей, які багато друкують. В офісних працівників частіше виникає остеоартроз колінних і кульшових суглобів.

У вас болять суглоби: що робити

Якщо ви відчуваєте біль у суглобах, не зволікайте і запишіться на прийом до сімейного лікаря. Він вас огляне і дасть направлення до вузькопрофільних спеціалістів.

Якщо до нас звертається хворий, якого турбує біль у суглобах, ми застосовуємо комплексний підхід до діагностики із залученням кількох спеціалістів, – розповідає Вадим Кравчук. – Пацієнта оглядають щонайменше два лікарі – ортопед і рентгенолог. Адже причиною болю в суглобі може бути і ревматоїдний артрит чи подагра. Також ми проводимо рентген- та УЗД-обстеження, за потреби – МРТ. Найважливіше – визначити причину болю, ступінь ураження суглоба. А вже тоді розпочати якісне лікування.

При остеоартрозі залежно від етапу хвороби насамперед призначають консервативне лікування, щоб зменшити біль та запалення у суглобі. Якщо ситуація складніша, то застосовують лікувальну блокаду, яка має знеболюючий ефект, та внутрішньосуглобові ін’єкції. Значний досвід у проведенні цих процедур мають фахівці Центру хірургії одного дня поліклінічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

Гарні результати у лікуванні остеоартрозу показує PRP-терапія, – додає Вадим Кравчук. – Це введення у суглоб плазми крові пацієнта, збагаченої тромбоцитами. Вона містить фактори росту, які сприяють відновленню тканин і стимулюють процеси регенерації суглоба. Ще один спосіб – введення препарату гіалуронової кислоти, яка також позитивно впливає на стан суглоба. Ці процедури ми проводимо у Центрі хірургії одного дня. Сама процедура займає за часом не більше години, тобто є швидкою, ефективною, простою і максимально безпечною для пацієнта. Окрім операційної у нас облаштована палата, де людина може підготуватися до процедури та відпочити після ін’єкції.

Скандинавська ходьба і схуднення вбережуть від недуги

Аби вберегтися від захворювань суглобів і мінімізувати ризики розвитку остеоартрозу, лікарі радять вести здоровий спосіб життя та позбутися зайвих кілограмів, які збільшують навантаження на суглоби. Також, якщо у вас малорухлива робота, ви більшу частину доби проводите в офісі, сидячи за комп’ютером, варто подбати про «рухливе хобі». Це можуть бути тривалі прогулянки на свіжому повітрі, скандинавська ходьба, їзда на велосипеді, плавання, рухливі ігри чи біг. Також не варто забувати про зручне взуття, правильну техніку ходьби і обов’язково ранкову гімнастику. Бережіть свої суглоби і будьте здорові!

Юля ТОМЧИШИН, Наш день