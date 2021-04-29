Тернополяни можуть скористатися безкоштовними мангалами

У “Парку Здоров’я” відновили відпочинкову зону для барбекю.

– Територія, яка спеціально облаштована для барбекю, зі столами та мангалами, була пошкоджена минулого року і стала непридатною для використання, – повідомляють у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»

Тернополяни неодноразово просили відновити відпочинкову зону, тож працівники комунального підприємства провели у парку роботи з демонтажу старого обладнання та встановлення нового.

Наразі у зоні барбекю в «Парку Здоров’я» оновлено 3 мангали, відремонтовано і пофарбовано 10 існуючих столів та встановлено 2 нових столи з лавками.

Звертаємося до тернополян з проханням пам’ятати під час відпочинку про заходи безпеки та дбайливо ставитися до оновленої зони відпочинку.