У бою за Україну загинув мешканець Тернопільщини Сергій Марущак

У бою за Україну загинув уродженець села Скородинці Чортківської громади Сергій Марущак. Про це повідомляють у міській раді.

У важких боях українського війська проти московських загарбників загинув уродженець села Скородинці Чортківської громади Сергій Марущак. Протягом останніх років Сергій проживав у Джуринській Слобідці. У нього залишилась дружина та двоє діточок…

Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й колег, друзів та усіх , хто знав мужнього і відважного патріота, воїна-захисника Сергія Марущака.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті Сергія. Герої не вмирають!