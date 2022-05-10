«Нам дуже потрібні такі авто на передову!» – кажуть військові
Які саме автомобілі чекають бійці на передовій і чому їх потрібно постійно і багато? Дізнаємося у тих, хто організовує купівлю і передачу таких авто для військових.
Що таке Бандерамобіль?
Бандерамобіль – це повнопривідний рамний позашляховик, переважно пікап (щоб можна було встановити кулемет або перевозити різні вантажі). Ще однією особливістю є дизельний двигун. Адже на передовій часто доводиться заправляти авто неякісним трофейним дизельним пальним, який зливають з танків та іншої техніки. Автівка може легко пересуватися по бездоріжжю. І це дозволяє захисникам бути мобільними та швидко реагувати на різні ситуації.
Де потрібні Бандерамобілі?
Авто особливо потрібні на передовій. Частина машин оснащується кулеметом і на такому авто бійці проводять операції та виконують бойові завдання.
Також на позашляховиках особовий склад ЗСУ може швидко і легко доїхати до місця призначення по бездоріжжю, по полям та іншій місцевості.
На таких авто доставляють продукти харчування та медикаменти населенню.
Також на Бандерамобілях проводять евакуацію, вивіз поранених з місця бою, адже у такому випадку важлива швидкість та можливість проїхати по будь-якій місцевості.
А після нашої Перемоги такі авто будуть необхідні для відбудови України. Адже вони універсальні та можуть використовуватися у будь яких цілях.
Де знаходять такі авто?
В Тернополі активно працює волонтерський проект rbt.banderamobil, в рамках якого залучено Рада Бізнесу Тернопілля, Благодійний Фонд «Колеса Перемоги», міжнародні фонди ukrainianaction.com, ukrainiantruck.co.uk і багато волонтерів з різних країн: вони шукають, купують і перевозять автомобілі з Вельсу в Україну. А ще ремонтують та збирають кошти, щоб придбати ще більше авто. На сьогодні закуплено вже понад 145 автомобілей і є чимало запитів від військових частин.
У Вельсі волонтери шукають авто, звертаючи увагу на те, щоб вартість була доступною. Головним критерієм є справність авто. На косметичний стан не зважають, оскільки це не головне. Деякі автомобілі перефарбовують (зі світлих або яскравих кольорів в колір хакі або піксель). Кожне авто проходить огляд і за потреби ремонтується. Адже справність машини життєво важлива на предовій.
За які кошти купують авто?
Гроші для купівлі, перевезення та ремонту автомобілів збирають волонтери. Є постійна потреба в коштах, адже запитів на авто багато. Також звертаються із запитом на авто люди, які самі вже мають необхідну суму і купують для конкретного підрозділу.
Кожне авто обліковується та передається зі всіма відповідними документами на військові частини.
Для того, щоб мати можливість закупити більше автомобілів для ЗСУ, в проекті Бандерамобіль організовують різні акції та заходи, налагоджують співпрацю з партнерами. Так, проект підтримав відомий у всьому світі лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк. Він активно долучився до збору коштів та поширює інформацію про проект. Підрозділ Андрія вже отримав авто від проекту і потребують ще таких Бандерамобілей. Чим більше, тим краще!
Як можна допомогти купити Бандерамобіль для ЗСУ?
Кожен може долучитися до проекту та внести свою часточку для купівлі Бандерамобіля.
– в соцмережах триває челендж #banderamobilchallenge метою якого є поширення інформації про проект, залучення друзів та збір коштів. В фейсбуці або інстаграмі наберіть #banderamobilchallenge і зробіть, як написано в умовах.
– також є активні рахунки фонду в різних валютах (від гривні до криптовалюти), на які кожен може перерахувати посильну суму. Допоможуть навіть 50-100-500-1000 грн.
Разом зможемо більше!
Підписуйтеся на сторінки проекту Бандерамобіль, поділіться з друзями та зробіть вклад, щоб наблизити Перемогу!
Дякуємо всім, хто долучається! Разом переможемо!
Donate in USA
https://www.ukrainianaction.com/
Donate in Wales please:
https://www.crowdfunder.co.uk/p/help-ukrainians-buy-essentials-2
Donate in Great Britain:
https://www.ukrainiantruck.co.uk
Банківські реквізити рахунку на Бандеромобілі
Найменування отримувача: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “РАДА БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЛЯ”
Код отримувача: 38687419
Назва банку: ТЕРНОПIЛЬСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN:
Прохання вказувати в призначенні платежу – «Благодійна допомога»
UAH (українська гривня):
UA163387830000026000055127991
EUR (евро):
UA343387830000026001055140922
PZL (польський злотий):
UA353387830000026001055129943
USD (американський долар):
UA383387830000026006055134375
GBP (австрійський фунт стерлінгів):
UA773387830000026002055133518
Слава Україні!
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