«Нам дуже потрібні такі авто на передову!» – кажуть військові

Які саме автомобілі чекають бійці на передовій і чому їх потрібно постійно і багато? Дізнаємося у тих, хто організовує купівлю і передачу таких авто для військових.

Що таке Бандерамобіль?

Бандерамобіль – це повнопривідний рамний позашляховик, переважно пікап (щоб можна було встановити кулемет або перевозити різні вантажі). Ще однією особливістю є дизельний двигун. Адже на передовій часто доводиться заправляти авто неякісним трофейним дизельним пальним, який зливають з танків та іншої техніки. Автівка може легко пересуватися по бездоріжжю. І це дозволяє захисникам бути мобільними та швидко реагувати на різні ситуації.

Де потрібні Бандерамобілі?

Авто особливо потрібні на передовій. Частина машин оснащується кулеметом і на такому авто бійці проводять операції та виконують бойові завдання.

Також на позашляховиках особовий склад ЗСУ може швидко і легко доїхати до місця призначення по бездоріжжю, по полям та іншій місцевості.

На таких авто доставляють продукти харчування та медикаменти населенню.

Також на Бандерамобілях проводять евакуацію, вивіз поранених з місця бою, адже у такому випадку важлива швидкість та можливість проїхати по будь-якій місцевості.

А після нашої Перемоги такі авто будуть необхідні для відбудови України. Адже вони універсальні та можуть використовуватися у будь яких цілях.

Де знаходять такі авто?

В Тернополі активно працює волонтерський проект rbt.banderamobil, в рамках якого залучено Рада Бізнесу Тернопілля, Благодійний Фонд «Колеса Перемоги», міжнародні фонди ukrainianaction.com, ukrainiantruck.co.uk і багато волонтерів з різних країн: вони шукають, купують і перевозять автомобілі з Вельсу в Україну. А ще ремонтують та збирають кошти, щоб придбати ще більше авто. На сьогодні закуплено вже понад 145 автомобілей і є чимало запитів від військових частин.

У Вельсі волонтери шукають авто, звертаючи увагу на те, щоб вартість була доступною. Головним критерієм є справність авто. На косметичний стан не зважають, оскільки це не головне. Деякі автомобілі перефарбовують (зі світлих або яскравих кольорів в колір хакі або піксель). Кожне авто проходить огляд і за потреби ремонтується. Адже справність машини життєво важлива на предовій.

За які кошти купують авто?

Гроші для купівлі, перевезення та ремонту автомобілів збирають волонтери. Є постійна потреба в коштах, адже запитів на авто багато. Також звертаються із запитом на авто люди, які самі вже мають необхідну суму і купують для конкретного підрозділу.

Кожне авто обліковується та передається зі всіма відповідними документами на військові частини.

Для того, щоб мати можливість закупити більше автомобілів для ЗСУ, в проекті Бандерамобіль організовують різні акції та заходи, налагоджують співпрацю з партнерами. Так, проект підтримав відомий у всьому світі лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк. Він активно долучився до збору коштів та поширює інформацію про проект. Підрозділ Андрія вже отримав авто від проекту і потребують ще таких Бандерамобілей. Чим більше, тим краще!

Як можна допомогти купити Бандерамобіль для ЗСУ?

Кожен може долучитися до проекту та внести свою часточку для купівлі Бандерамобіля.

– в соцмережах триває челендж #banderamobilchallenge метою якого є поширення інформації про проект, залучення друзів та збір коштів. В фейсбуці або інстаграмі наберіть #banderamobilchallenge і зробіть, як написано в умовах.

– також є активні рахунки фонду в різних валютах (від гривні до криптовалюти), на які кожен може перерахувати посильну суму. Допоможуть навіть 50-100-500-1000 грн.

Разом зможемо більше!

Підписуйтеся на сторінки проекту Бандерамобіль, поділіться з друзями та зробіть вклад, щоб наблизити Перемогу!

Дякуємо всім, хто долучається! Разом переможемо!

Donate in USA

https://www.ukrainianaction.com/

Donate in Wales please:

https://www.crowdfunder.co.uk/p/help-ukrainians-buy-essentials-2

Donate in Great Britain:

https://www.ukrainiantruck.co.uk

Банківські реквізити рахунку на Бандеромобілі

Найменування отримувача: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “РАДА БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЛЯ”

Код отримувача: 38687419

Назва банку: ТЕРНОПIЛЬСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN:

Прохання вказувати в призначенні платежу – «Благодійна допомога»

UAH (українська гривня):

UA163387830000026000055127991

EUR (евро):

UA343387830000026001055140922

PZL (польський злотий):

UA353387830000026001055129943

USD (американський долар):

UA383387830000026006055134375

GBP (австрійський фунт стерлінгів):

UA773387830000026002055133518

Слава Україні!

@rbt.banderamobil

+380631413855