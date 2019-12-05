12:59 | 5.12.2019
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Новини Тернополя 

Будувати не можна: скасовано містобудівні умови та обмеження “Вуличної академії” в парку Нацвідродження

Irena 4 Views Прокоментуй!

Тернопільські громадські активісти домоглися скасування Містобудівних умов та обмежень для готелю-Вуличної академії в парку Національного Відродження у Тернополі.

  • Жодні будівельні роботи на вказаному об’єкті вестися не можуть, – пише активістка Юлія Мамчак (Yulya Mamchak). — Прошу поліцію взяти до уваги цей доказ. Окремо готуються документи по чиновниках ТМР, що підписують незаконні дозвільні документи. Далі буде

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