Будувати не можна: скасовано містобудівні умови та обмеження “Вуличної академії” в парку Нацвідродження
Тернопільські громадські активісти домоглися скасування Містобудівних умов та обмежень для готелю-Вуличної академії в парку Національного Відродження у Тернополі.
- Жодні будівельні роботи на вказаному об’єкті вестися не можуть, – пише активістка Юлія Мамчак (Yulya Mamchak). — Прошу поліцію взяти до уваги цей доказ. Окремо готуються документи по чиновниках ТМР, що підписують незаконні дозвільні документи. Далі буде