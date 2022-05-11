Частина Тернополя буде місяць без гарячої води

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розпочинає ремонті роботи та підготовку котелень і мереж до нового опалювального сезону.

У відповідності до попередньо оприлюдненого графіку, з 10.05.2022 по 08.06.2022 зупиняються котельні за адресами: вул. І. Франка, 16, вул. Тролейбусна, 7-Б, вул. Чернівецька, 25-А та вул. Галицька, 40.

Адміністрація КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» перепрошує за тимчасові незручності та просить споживачів із розумінням віднестися до необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт, що є вимогою чинного законодавства.

Комунальне підприємтво також звертається до споживачів із проханням про повну та своєчасну сплату за спожиті послуги підприємства, а також про сплату заборгованості минулих періодів.

Нагадуємо, що при накопиченні значної суми боргу споживачі можуть скористатися договором реструктуризації та виплати його частинами.

Дізнатися про свій стан нарахувань та заборгованості можна за номерами телефонів: +38(050)710-15-78, +38(095)710-15-78, +38(066)340-15-79.

Щиро дякуємо кожному, хто у цей складний час знаходить можливість справно сплачувати за спожиті комунальні послуги. Вчасна оплата за спожиті послуги гарантуватиме відновлення гарячого водопостачання у місті та безперебійну подачу послуги