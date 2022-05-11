Військова з Тернопільщини “Пташка” – жива. У Маріуполі у підвалах “Азовсталі” вона продовжує співати для побратимів. Про це повідомив у соцмережі Нік Марк.

Чоловік виклав з військовою фото та відео, на якому дівчина спростовує неправдиві чутки, що ніби-то вона загинула. Також на одному з опублікованих відео чути, як “Пташка” виконує пісню Скрябіна “Спи собі сама”.

Фото: Нік Марк Військова з Тернопільщини “Пташка” жива і продовжує співати у підвалах “Азовсталі”

Нагадаємо, захисники Маріуполя раніше викладали у соцмережі відео, на якому “Пташка” зі зброєю в руках у підземеллі “Азовсталі” співає патріотичні пісні. Вона виконувала пісні “Зродились ми великої години” та “Батько наш Бандера“.

За словами культорганізатора Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Богдана Маюка, дівчину звати Катерина, вона закінчила навчання у цьому закладі на відділі співу у 2020 році, – повідомляє Суспільне.