Необхідні хворим на коронавірус апарати для штучної вентиляції легень додатково направлять до Тернополя

На Тернопільщину планують додатково направити апарати штучної вентиляції легень. Таке рішення прийняли в Міністерстві охорони здоров’я та Центрі громадського здоров’я України. Днями вони прийняли це обладнання від одного із благодійних фондів.

Це посилить медичне забезпечення країни для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19. “Допомогу від Фонду буде направлено в лікарні Рівненської, Тернопільської, Закарпатської та Полтавської областей. Зокрема, будуть передані апарати штучної вентиляції легень і кисневі концентратори для них; ізольований мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих; захисний біологічний і протихімічний костюм із фільтрувально-вентиляційною установкою; захисні одноразові комбінезони; інфрачервоні термометри із лазерною указкою; захисні маски”, – зазначається у повідомленні Міністерства.

Таке спецобладнання є необхідним для можливих пацієнтів із серйозними ускладненнями дихальної системи. Унікальний ізолювальний мобільний бокс гарантує нерозповсюдження інфекції від зараженого хворого. Водночас шість ізольованих рукавів забезпечать лікарям безпечний доступ до пацієнта.

В Міністерстві зазначають, що, в Україні близько 12-ти тисяч місць в інфекційних стаціонарах, близько 2-х тисяч лікарів-інфекціоністів та 5-ти тисяч медперсоналу в інфекційних лікарнях. В українських лікарнях є 2,5 тисячі інфекційних боксів, в інфекційних лікарнях 605 апаратів штучного дихання. Цього достатньо для реагування на можливі випадки поширення коронавірусної інфекції. За потреби будуть залучені апарати штучного дихання з інших лікарень. Система діагностування захворювання налагоджена.