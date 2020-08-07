Через мікро ГЕС біля Тернополя різко погіршується стан ріки Серет

Біля села Буцнів, на території села Мишковицької сільської ради з літа 2019 року, функціонує Мишковицька мікроГЕС, яка належить приватному малому підприємству “ЛЮКС”.

Внаслідок використання води для гідроенергетики різко погіршується стан ріки Серет, гідроспоруда періодично повністю висушує русло ріки.

В обласному управлінні екології та природних ресурсів зазначають, що документів про оцінку впливу мікроГЕС на навколишнє середовище не видавали.

Попередньо встановлено також ряд інших порушень діяльності мікроГЕС. Зокрема, в процесі будівництва власник споруди змінив контури земельної ділянки водного фонду, не отримав документів про правила експлуатації гідротехнічних споруд гідроелектростанції, допустив ряд порушень водного і земельного законодавства.

Декларацію про будівництво мікроГЕС у 2014 році зареєстрували в управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області.

Заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Гайдук разом з керівниками спеціально уповноважених органів рекомендували правоохоронним органам в процесі кримінального провадження призначити відповідні експертизи для з’ясування всіх обставин надання дозвільних документів на спорудження цього об’єкта та виконання робіт на ньому.

Крім того, на нараді дали доручення керівникам відповідних підрозділів ОДА і територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади налагодити співпрацю для проведення цих експертиз та оперативного надання необхідних документів.

Питання законності діяльності Мишковицької мікроГЕС розглядатимуть на засідання постійно діючої робочої групи з питань контролю за додержанням природоохоронного законодавства. До її складу входять представники уповноважених органів та громадськість.