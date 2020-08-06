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Квитки на виставку в Бережанах розкупили тисячами: що там експонували?

Irena 0 Views Прокоментуй!

Цікаве фото початку 20 століття з інтер’єром будинку «Сокола» в Бережанах. Тут бачимо хід промислової крайової виставки, що відбулася восени 1903 року.

Захід тривав 8 днів і викликав чималий інтерес серед містян, адже тоді було продано 4000 добових квитків, а також 200 квитків із правом багаторазового входу.
Близько 150 підприємців та зареєстрованих учасників розташували свій крам у двох залах будівлі.

Харчова частина виставки була представлена різноманітними солодощами й алкоголем. Проте й інший асортимент дивував: від мотків з нитками та залізних скребачок для ніг до чудових килимів із міста Ланцют та ліжок з декоративним ковальством від пана Горецького з Кракова.

Михайло Музичка

Джерело: соцмережі

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