Квитки на виставку в Бережанах розкупили тисячами: що там експонували?

Цікаве фото початку 20 століття з інтер’єром будинку «Сокола» в Бережанах. Тут бачимо хід промислової крайової виставки, що відбулася восени 1903 року.

Захід тривав 8 днів і викликав чималий інтерес серед містян, адже тоді було продано 4000 добових квитків, а також 200 квитків із правом багаторазового входу.

Близько 150 підприємців та зареєстрованих учасників розташували свій крам у двох залах будівлі.

Харчова частина виставки була представлена різноманітними солодощами й алкоголем. Проте й інший асортимент дивував: від мотків з нитками та залізних скребачок для ніг до чудових килимів із міста Ланцют та ліжок з декоративним ковальством від пана Горецького з Кракова. Михайло Музичка

Джерело: соцмережі