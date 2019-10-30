Четвертий день в реанімації: сильно захворів син викладача ТНТУ

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Шановні колеги, просимо Вашої допомоги для сина працівника кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин В.П. Олексюка – Андрія Олексюка, 2001 р.н., студента Технічного коледжу. Він у важкому безсвідомому стані з менінгоенцефалітом. Четвертий день знаходиться в реанімації обласної психоневрологічної лікарні. Щоденно потрібно 5 ампул Октаган 5, ціна за ампулу 5700 грн. Хто має можливість допомогти, номер карти мами Андрія, Олексюк Тетяни 5168 7423 5933 2339. Також просимо щирої Молитви за його одужання. Щиро дякуємо за розуміння.