Чоловік, який хотів 2200 євро за вплив на тернопільських депутатів, відбувся дрібним штрафом

Тернопільський міськрайонний суд визнав громадянина винним у зловживанні впливом.

Про це інформує «Судовий репортер».

У 2019 році мешканець Тернополя вирішив переоформити на сина оренду 4 соток землі з подальшою приватизацією. Питання неодноразово виносилося на сесію міської ради, але рішення не приймалося.

У червні 2020-го після чергового звернення до міської ради на чоловіка вийшов обвинувачений. При особистій зустрічі орендарю запропонували передати неправомірну вигоду за вплив на депутатів. Співрозмовник звернувся з цього приводу в правоохоронні органи та діяв під їх контролем.

12 червня 2020 року обвинувачений отримав 1100 євро.

У вироку це не відображено, але з інших судових рішень вбачаться, що слідчі сподівалися задокументувати і наступний транш протягом місяця. Але ще одної зустрічі і передачі другої частини винагороди так і не відбулося з невідомих причин.

У судовому засіданні чоловік визнав себе винним у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 ККУ). Суд вважав недоцільним досліджувати інші докази і оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень.

Обвинувачений має неповну середню освіту, одружений, має дитину на утриманні, тимчасово не працює. У відкритих джерелах знайти про нього інформацію не вдалося.

У вироку також не написано, що в заяві про злочин йшлося про вимагання неправомірної вигоди для передачі конкретному депутату Тернопільської міської ради, який також є директором КП «Міськавтотранс», за вплив ним на інших депутатів.

Слідчий поліції клопотав у суді про дозвіл на обшук квартири цього депутата з метою можливого відшукання грошей, раніше переданих як хабар. Але суд відмовив, оскільки не побачив достатньо даних, щоб вважати, шо за місцем проживання депутата можуть зберігатися ці гроші, передача коштів посадовцю взагалі не зафіксовано. Підозру депутату не вручали.