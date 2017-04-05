Чоловік зі Зборівщини буде мати неприємності із законом

Незаконну порубку лісових насаджень задокументували працівники Зборівського відділення поліції. В урочищі «Мшанець» невідомі зловмисники зрізали дерева породи дуб.

Про протиправне поліцейським повідомив лісничий. Чоловік розповів, що 3 квітня під час обходу території він виявив зрізаними три дуби, а біля них сліди від шин авто. Саме вони і вивели на слід зловмисника.

Як повідомив начальник Зборівської поліції Микола Петрик, правоохоронці у селі Мшанець виявили авто марки «Меседес Бенц 425» та його власника – мешканця Рівненської області. Він монтував пробиті шини на колесах. Під час огляду кузова поліцейські знайшли відрізки дубової деревини. Свою причетність до протиправного чоловік заперечує, запевняє, що лише виконував замовлення перевезти деревину. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину передбаченого статтею 246 ККУ. Автомобіль поміщено наарештмайданчик, слідчі дії тривають.