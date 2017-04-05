До Тернополя їде Міністр

У п’ятницю, 07 квітня, з робочим візитом Тернопільську область відвідає Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій ЗУБКО.

Під час візиту він ознайомитися з об’єктами інфраструктури у Козівському районі, а також відвідає Байковецьку об’єднану територіальну громаду в Тернопільському районі.

*Попередня програма візиту: 9:00 – Відкриття новозбудованого спортивного майданчика, футбольний турнір

(смт. Козова) 9:40 – Огляд новозбудованого плавального комплексу

(смт.Козова) 10:20 – Участь у молебні з нагоди Благовіщення Пресвятої Богородиці

(смт. Козова, Греко-католицька церква) 11:20 – Ознайомлення з інфраструктурою об’єднаної територіальної громади, вручення пожежних автомобілів підрозділам управління ДСНС в Тернопільській області та сертифікатів на пожежні машини для ОТГ

(с.Байківці)