До Тернополя їде Міністр
У п’ятницю, 07 квітня, з робочим візитом Тернопільську область відвідає Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій ЗУБКО.
Під час візиту він ознайомитися з об’єктами інфраструктури у Козівському районі, а також відвідає Байковецьку об’єднану територіальну громаду в Тернопільському районі.
*Попередня програма візиту:
9:00 – Відкриття новозбудованого спортивного майданчика, футбольний турнір
(смт. Козова)
9:40 – Огляд новозбудованого плавального комплексу
(смт.Козова)
10:20 – Участь у молебні з нагоди Благовіщення Пресвятої Богородиці
(смт. Козова, Греко-католицька церква)
11:20 – Ознайомлення з інфраструктурою об’єднаної територіальної громади, вручення пожежних автомобілів підрозділам управління ДСНС в Тернопільській області та сертифікатів на пожежні машини для ОТГ
(с.Байківці)