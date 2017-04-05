Новини Тернополя 

До Тернополя їде Міністр

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У п’ятницю, 07 квітня, з робочим візитом Тернопільську область відвідає Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій ЗУБКО.

Під час візиту він ознайомитися з об’єктами інфраструктури у Козівському районі, а також відвідає Байковецьку об’єднану територіальну громаду в Тернопільському районі.

 

*Попередня програма візиту:

9:00 – Відкриття новозбудованого спортивного майданчика, футбольний турнір
(смт. Козова)

9:40 – Огляд новозбудованого плавального комплексу
(смт.Козова)

10:20 – Участь у молебні з нагоди Благовіщення Пресвятої Богородиці
(смт. Козова, Греко-католицька церква)

11:20 – Ознайомлення з інфраструктурою об’єднаної територіальної громади, вручення пожежних автомобілів підрозділам управління ДСНС в Тернопільській області та сертифікатів на пожежні машини для ОТГ
(с.Байківці)

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