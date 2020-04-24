Чоловіку з Тернопільщини, який побив вагітну, намагались допомогти поліцейські? Прокуратура перекваліфікувала злочин
Теребовлянською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру за ч.1 ст.121 КК України жителю одного із сіл Козівського району, що завдав тілесних ушкоджень вагітній жінці, після яких у неї народилось мертва дитина.
Встановлено, що 20 квітня 2020 року мешканка села Козівського району народила мертву дитину у машині швидкої допомоги, перебуваючи на 28-30 тижні вагітності. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні, виявивши в неї численні сліди побоїв та повідомили про це правоохоронців.
Працівники поліції безпідставно внесли відомості в ЄРДР за 128 КК України (Необережне тілесне ушкодження) з метою укриття більш тяжкого злочину. Проте, за втручання прокуратури, кримінально-правову кваліфікацію змінено на ст. 121 КК України. (Умисне тілесне ушкодження, що спричинило переривання вагітності).
Триває розслідування. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на даний час перебуває на розгляді Бережанського районного суду.
Прес-служба прокуратури Тернопільської області