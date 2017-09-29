Чому “доктору Пі” не догодили тернопільські судді

28 вересня 2017 року колегія суддів апеляційного суду Тернопільської області продовжила розгляд апеляційної скарги обвинуваченого Слюсарчука А.Т., – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

На початку судового засідання захисник обвинуваченого Слюсарчука А.Т. – адвокат Шупеня М.М. заявив клопотання про відвід складу суду, з яким погодились інші захисники.

Причиною заявленого відводу послужили те, що суд відхилив клопотання сторони захисту про визнання одного з доказів очевидно недопустимим.

На підставі ст. 81 КПК України дане клопотання було відхилене.

Наступне судове засідання призначено на 13 жовтня 2017 року.

Варто нагадати, що Сихівським районним судом м. Львова Слюсарчука А.Т. (відомого у ЗМІ як “доктор Пі”) визнано винним за ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 (шахрайство, вчиненому повторно, у великих розмірах), ч. 4 ст. 358 КК України (підробка документів) та засуджено до 8 років позбавлення волі.